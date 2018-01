Rappel à Dieu du Khalife des Mourides: Idrissa Seck exprime "consternation et tristesse "

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2018 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

A l’instar des responsables des autres formations, Idrissa Seck et son parti Rewmi expriment leur «consternation et tristesse », suite au rappel à Dieu du khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. « Le Sénégal perd ainsi un homme de Dieu, un pur artisan de la paix sociale et de la concorde nationale », notent les « rewmistes » dans un communiqué. Dans la foulée, ils « présentent leurs condoléances les plus émues à toute la communauté mouride, au peuple sénégalais et à toute la oummah islamique ».

