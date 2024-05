Rappel à Dieu du musicien Bah Moody

Une triste nouvelle pour le monde de la culture, avec le décès brutal de l'artiste international sénégalais Bah Moody, survenu ce dimanche à Thilé Boubacar, dans le département de Podor, à la suite d'un malaise.



Bah Moody est un musicien-chanteur originaire de Mauritanie. Il a résidé au Sénégal où il menait sa carrière, bouleversée lors du conflit entre la Mauritanie et le Sénégal en 1989. Il a dû alors s’exiler au Burkina Faso et au Niger pendant plusieurs années.



De retour au Sénégal, il a redémarré tardivement sa carrière et s’est notamment illustré en signant, en 2007, avec Youssou Ndour, la moitié des titres de l’album “Rokku mi rokka“. Bah Moody le nomade s’inspire des sonorités du Sénégal et de la Mauritanie.



Il incarne le blues africain, les connexions avec les musiques maures, le raffinement et la simplicité des pasteurs peuls. Bah Moody a travaillé avec de grands noms de la musique africaine comme Baaba Maal, Youssou Ndour. L'année dernière, il a livré une belle performance lors du festival international Dialawaly de Dagana.



Leral présente ses condoléances à la famille éplorée.