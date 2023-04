Rappel à Dieu du très sérieux directeur de l'Urbanisme Oumar Sow : Un homme discret et dévoué s'en va La communauté urbaine du Sénégal est en deuil suite au rappel à Dieu du très sérieux directeur de l'Urbanisme, Oumar Sow. Géographe urbaniste de formation et fonctionnaire de l'État sénégalais, Oumar Sow était connu pour son dévouement et sa discrétion dans l'exercice de ses fonctions à la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie.



Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 13:29 | | 1 commentaire(s)|

Homme discret et loin des projecteurs, Oumar Sow était un modèle de discrétion dans l'administration sénégalaise. Malgré son rôle actif dans l'assistance sociale envers les nécessiteux, il faisait preuve d'une modestie et d'un anonymat exemplaires. Propriétaire de la Bergerie Khadimou Rassoul, Oumar Sow était reconnu pour sa générosité et son engagement envers les plus démunis.



En juin 2015, Oumar Sow avait été limogé de son poste de Directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture par le chef de l'État, après avoir été impliqué dans l'affaire des maisons construites dans l'emprise de l'aéroport Léopold Sédar Senghor derrière la cité Tobago. Il avait été remplacé par Alexandre Ngom, ingénieur polytechnicien, spécialisé en gestion de projets.



Cependant, Oumar Sow était revenu aux affaires le 20 août 2015, en devenant le conseiller technique du ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr. Sa nomination en tant que Directeur général de l'Urbanisme et de l'Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie en juin 2018, avait été saluée par ses pairs, pour son expertise et son engagement envers le développement urbain du Sénégal.



La nouvelle de son rappel à Dieu a plongé la communauté urbaine du Sénégal dans la tristesse et la consternation. Oumar Sow laisse derrière lui un héritage de dévouement, de discrétion et de générosité, qui restera gravé dans les mémoires. Sa disparition laisse un vide dans le domaine de l'urbanisme au Sénégal, mais son souvenir perdurera dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. En cette période de deuil, la communauté urbaine du Sénégal rend un dernier hommage à ce grand homme, qui a consacré sa vie au service de son pays.





La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook