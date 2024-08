Rappel d’ambassadeurs: Le General Cheikh Gueye Fait ses valises !

Il y a trois semaines, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris la décision de rappeler une quarantaine de diplomates dont 19 ambassadeurs et quelque 15 consuls généraux et conseillers d’ambassades. Il s’agit des postes du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de Turquie, d’Arabie Saoudite, de Corée du Sud ainsi que des représentations des Nations-Unies, du Saint-Siège au Vatican etc. Il est vrai que chaque nouveau régime politique provoque des changements au sommet de l’Etat. De même qu’au « pied » de l’Etat à savoir les ambassadeurs et autres consuls. Cela dit, les diplomates passent, les ambassades demeurent ! Mais si la plupart se distinguaient par leur appartenance politique à l’ancien régime « Apr/Benno », il y en a qui n’étaient qu’au service de l’Etat. C’est le cas du général d’armée (2s) Cheikh Guèye, désormais ex-ambassadeur du Sénégal en Turquie qui fait partie des départs « collatéraux ».



D’ailleurs, « Le Témoin » quotidien a appris que Son Excellence a presque fini de boucler ses valises pour rentrer au bercail. Sans doute un retour imminent et anticipé puisque le président de la République Bassirou Diomaye Faye n’a pas encore nommé son remplaçant. Ancien chef d’état-major général des Armées (Cemga), Son Excellence Cheikh Guèye a été un vrai soldat de la diplomatie au service de son pays. Et comme il l’a toujours été sous les drapeaux en sa qualité de soldat républicain. En effet, « Le Témoin » est convaincu que l’Ambassadeur Cheikh Gueye part avec le sentiment d’une mission diplomatique bien accomplie en Turquie.

Le Témoin