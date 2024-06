Rappel historique : Quand Souleymane Jules Diop défendait le Projet de Sonko et Diomaye

Souleymane Jules Diop, allié de l’ex-président Macky Sall défendait le Projet de Sonko et Diomaye. Il se disait être content de la posture du Pastef, alors qu’une fois, Sonko l’a rencontré dans un avion et, il avait eu comportement de rejet à son égard. Mais, il reste d’avis que Sonko a fait montre d’engagement ferme, empreint de courage. Il reconnaît que la démocratie exige un débat d’idées et de contradiction. Ainsi, Jules Diop exprimait son estime pour Diomaye qui reste un homme posé très compétent.