Rapport 2019 ARTP - Les télécoms pèsent 762,89 milliards F CFA Les téléphones portables rapportent 467 milliards de francs CFA et le fixe 294 milliards francs CFA, peut on lire dans un communiqué de l'ARTP envoyé à Leral.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juillet 2020 à 07:30 | | 0 commentaire(s)|

Dans le rapport de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), il a été montré toute la puissance des télécoms.



Le Sénégal totalise plus de 17,8 millions de lignes mobiles, plus de 12 millions de lignes internet et plus de 207 500 lignes fixes.



