Rapport 2019 : La BM relègue le Sénégal dans la catégorie des « pays à faible revenu »

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019



Le rapport 2019 de la Banque mondiale sur les « Perspectives économiques globales », relègue le Sénégal dans la catégorie des pays à faible revenu. D’après « L’Observateur » qui donne l’information, l’étude publiée le mardi 04 juin dernier, révèle que le Revenu brut ( Rnb) par habitant du Sénégal est à 950 dollars Us (environ 552 425 F Cfa) en 2019. C’est-à-dire en-dessous du seuil des pays à revenu moyen.



Le rapport souligne que le Sénégal a subi une série de chocs défavorables ayant précédé sa relégation au statut de pays à faible revenu, qui ont pesé sur le Revenu national brut par habitant.



Quatre pays, depuis 2016, sont retombés dans la catégorie des pays à faible revenu. Il s’agit du Sénégal, du Tadjikistan, du Yémen et de la Syrie. Les causes de cette situation sont dues aux conflits armés (Yémen, Syrie), aux chocs climatiques (Sénégal) qui ont bouleversé l'agriculture, et une hausse rapide de la population (Tadjikistan).



Pour l’exercice 2019 en cours, rappelle le journal les économies à faible revenu sont définies comme celles dont le Rnb par habitant se situe entre 995 dollars Us (578 592,5 F Cfa). Les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sont celles dont le Rnb par habitant se situe entre 996 dollars Us (579 174 F Cfa) et 3896 dollars Us (2 264 942,5 F Cfa). Les économies à revenu moyen supérieur sont celles qui ont Rnb par habitant compris entre 3 896 (2 264 942 ,5 F Cfa) et 12 055 dollars us (7 009 982 F Cfa). Les économies à revenu élevé sont celles qui ont Rnb par habitant supérieur à 12 055 dollars us (7 009 982 F Cfa).



