Rapport ARMP : Macky Sall Sall brandit la sanction contre les épinglés Le chef de l’Etat ne fera pas de concession contre ceux qui sont épinglés par le rapport 2017 de l’ARMP. C’est en tout cas ce que rapporte La Tribune, citant des proches du président de la République.

«Macky Sall a indiqué à certains de ses proches que sur cette affaire nul ne sera épargné et que tout sera tiré au clair, car ce sera tolérance zéro contre les dérapages qui portent préjudice à l'image de son mandat en cours et à la bonne gouvernance », écrit, en effet, le journal, citant des collaborateurs du chef de l’Etat.

« Notre politique de bonne gouvernance est saluée dans la sous-région et par les institutions internationales. Que chacun prenne ses responsabilités », a poursuivi Macky Sall, selon les mêmes sources.



