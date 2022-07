Rapport COSCE: Dakar et Ziguinchor, capitales des violences verbales et physiques Malgré les inquiétudes, les observateurs du programme “NiettiElection’’, dans le cadre de leurs rapports hebdomadaires, invitent à relativiser le phénomène. “Dans l’ensemble, les échanges ont été assez corrects. Toutefois, il a été remarqué une concentration des propos incendiaires ou incitations à la haine dans la zone 5 (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda).

Onze pourcent des observateurs ont pu le constater par eux-mêmes : 89 % n’en ont ni vu ni entendu parler. Dans toutes les autres localités du pays, c’est «Rien à signaler» (RAS), selon les observateurs’’, informe le Cosce dans son dernier bulletin d’information.

A côté des propos incendiaires et incitationsàlahainequisontplusfréquents, selon les observateurs, dans la zone 5, il y a les cas d’attaque sur des activités politiques qui ont été surtout notés dans la zone 1 qui regroupe Dakar, Thiès et Diourbel et la zone 5.



“Au niveau de la zone 1, environ 9 % ont observé des cas d’attaque sur une manifestation politique, 91%n ’ont ni vu ni entendu d’attaque dans leurs localités. Dans la zone 5, environ 11% ont constaté des cas d’attaque, contre 91 qui n’ont ni vu ni entendu’’, soulignent les observateurs du Cosce.

