Rapport Cour des Comptes : Aïssata Tall Sall rassure les partenaires étrangers du Sénégal

Comme elle l’avait annoncé lors de sa dernière sortie médiatique, dimanche dernier, Me Aïssata Tall Sall a longuement échangé avec les Ambassadeurs des pays de l’Union européenne (Ue) accrédités à Dakar, sur le contenu du dernier rapport de la Cour des Comptes, sur la gestion des fonds « Force Covid 19 ». C’est elle-même qui l’a annoncé à travers un post sur Twitter.



Dans sa note, le ministre des Affaires étrangères affirme avoir « apporté toutes les clarifications nécessaires et rassuré nos partenaires ».



Mieux, les discussions tenues lors d’un déjeuner « ont porté sur l’approfondissement de la coopération entre le Sénégal et ses différents partenaires dans l’espace européen », mais aussi et surtout, sur « la mise en œuvre des conclusions du Sommet UE/UA, les conclusions du rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds Force Covid », a notamment indiqué la cheffe de la diplomatie sénégalaise.