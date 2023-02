Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rapport Covid-19 de la Cour des Comptes: Abdoulaye Diouf Sarr, ancien Ministre de la Santé, invite à ne pas confondre perception et réalité Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 13:22 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Diouf Sarr, vice-président de l’Assemblée nationale et ancien Ministre de la Santé et de l’Action sociale, invité de "Point de vue" de la Rts, s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité du pays. Il apprécie mal la posture de Pastef qui a refusé de se conformer à l’interdiction de son meeting de vendredi dernier à Mbacké. L’ancien Ministre de la Santé qui dénonce une certaine démarche de l’opposition, défend fermement l’Etat, tout en indiquant la République ne doit pas être affaiblie. L’Etat, relève-t-il, doit faire respecter la loi. Abdoulaye Diouf Sarr, rappelant comment les fonds Covid sont nés, a estimé qu’il n’étaient pas mal gérés.

L’ancien Ministre de la Santé et de l’action social, Abdoulaye Diouf Sarr a tenu un discours direct sur plusieurs interpellations. Il reconnaît l’importance du rapport Covid 19, produit par les enquêteurs de la Cour des Comptes. Et, il est d’avis que la Cour des Comptes a fait un bon travail. Surtout, avec des recommandations utiles pour améliorer et apporter des corrections nécessaires.



Ainsi, il souligne qu’en aucun moment, la Cour n’a contesté l’utilisation efficiente des fonds dans l’achat de logistique et d’acquisition des vaccins. N’ayant aucun reproche à se faire, l’ancien Ministre invite les Sénégalais à ne pas confondre perception et réalité. Sur ce, il demande à faire confiance aux enquêteurs et autres hommes de l’art.





