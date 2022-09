Rapport Fondation Gates: « Les Objectifs de développement durable sont dans le rouge » Le rapport Goalkeepers de la Fondation Gates indique que des progrès sont encore possibles malgré les retards par rapport aux objectifs mondiaux. Bill Gates et Melinda French Gates appellent par ailleurs les dirigeants du monde entier à respecter leurs engagements envers les plus pauvres et à investir dans l’innovation et l’ingéniosité pour continuer à sauver des millions de vies.

La Fondation Bill & Melinda Gates a publié le 12 septembre son sixième rapport annuel Goalkeepers, soulignant que presque tous les indicateurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies sont dans le rouge, à mi-parcours pour les atteindre d’ici 2030. Malgré les retards importants causés par le chevauchement de diverses crises mondiales, le rapport demeure optimiste et laisse entrevoir des possibilités d’accélérer les progrès vers l’élimination de la pauvreté, la lutte contre les inégalités et la réduction des impacts du changement climatique.



Dans leurs réflexions respectives, Melinda French Gates and Bill Gates appellent à de nouvelles approches pour parvenir à l’égalité des sexes et à la sécurité alimentaire. Ils citent également les progrès spectaculaires réalisés dans la lutte contre l’épidémie de VIH/SIDA – une baisse de près de 60% des décès annuels entre 2000 et 2020 – comme exemple de ce qui est possible lorsque le monde investit dans des solutions à long terme et des approches novatrices à des problèmes profonds.



« Le monde devrait faire preuve de générosité et ne pas laisser des gens avoir faim, mais au final, cela ne résout pas le problème plus vaste. L’objectif ne devrait pas simplement être de pouvoir offrir plus d’aide alimentaire. L’objectif devrait être qu’aucune aide ne soit nécessaire », écrit le rapport.





