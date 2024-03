Rapport Itie sur l’exploitation minière: Matam a contribué à près de 2 milliards francs Cfa

La région de Matam se caractérise par une activité minière à travers le développement de la filière phosphates – fertilisants. L’exploitation de ces mines est assurée par plusieurs sociétés privées et l’État du Sénégal, dont la Société minière de la vallée du Fleuve à Matam (Somiva).



La réserve de la grande mine de phosphate de Matam, est estimée à plus de 135 millions de tonnes. Selon la présidente du Comité national de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (CnItie), « sur les 275 milliards FCfa de revenus générés par le secteur extractif en 2022, les entreprises minières de Matam ont contribué à hauteur de 1 946 786 839 FCfa. La contribution répartie comme suit : Somiva : 1 926 504 839 FCfa, Soma : 6 650 000 FCfa et Kanel Resources : 13 632 000 FCfa ».











Bes Bi