Rapport de la Banque mondiale : Le secteur privé, un pilier de l’action climatique au Sénégal Pour réaliser ses objectifs climatiques, le Sénégal devra mobiliser d’importants financements privés, selon le Rapport national sur le climat et le développement (CCDR) publié par la Banque mondiale. Ce rapport met en avant l’importance d’un environnement favorable pour encourager le secteur privé à investir dans des solutions climatiques innovantes.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

« Le secteur privé peut jouer un rôle central dans le renforcement de la résilience climatique et du développement durable au Sénégal », affirme Olivier Buyoya, directeur régional de l’IFC pour l’Afrique de l’Ouest.



Des instruments financiers novateurs, tels que les obligations liées à la durabilité ou les prêts à faible taux d’intérêt, pourraient inciter les entreprises à adopter des pratiques durables et à construire des infrastructures résilientes.



Parmi les recommandations clés, le rapport appelle à :



• Aligner les prix du carbone pour encourager des investissements respectueux du climat.



• Renforcer le secteur financier national en introduisant des mécanismes innovants de financement climatique.



• Favoriser les compétences et l’équité en soutenant les femmes et les jeunes à travers des filets de protection sociale adaptés.



En mobilisant des ressources diversifiées et en adoptant des réformes stratégiques, le Sénégal pourrait non seulement réduire sa vulnérabilité climatique, mais également bâtir une économie robuste et inclusive, alignée sur les aspirations de sa Vision 2050.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook