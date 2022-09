Rapport de la Banque mondiale sur la situation économique au Sénégal : Préface et résumé exécutif La Banque mondiale a procédé mercredi 28 septembre à Dakar au lancement du rapport sur la situation économique au Sénégal. Ce rapport se décompose en deux chapitres. Un premier chapitre est dédié aux développements macro-économiques. Un second chapitre thématique est focalisé sur les questions d’entrepreneuriat.

L’objectif de ce rapport est d’informer le gouvernement du Sénégal, les groupes de réflexion et les chercheurs, le public et la direction de la Banque mondiale sur l’état de l’économie sénégalaise et ses perspectives, ainsi que sur les défis immédiats du développement.



Le rapport commence par un chapitre sur les développements économiques récents, les perspectives à moyen terme et les risques. Il comprend des sections sur la croissance, la politique budgétaire, la dette publique, le secteur extérieur, les évolutions monétaires et l’inflation.



Le deuxième chapitre se concentre sur les écosystèmes entrepreneuriaux au Sénégal et discute de l’impact de la pandémie de COVID-19 dans le secteur privé et des possibilités de cibler les écosystèmes à fort potentiel dans la phase de reprise pour stimuler la productivité globale.



En résumé exécutif, ce rapport sur la situation économique au Sénégal se concentre sur la manière de renforcer l’écosystème entrepreneurial pour soutenir la reprise économique, en optimisant la contribution du secteur privé à la croissance à moyen terme.



Le chapitre 1 présente les récents développements macroéconomiques. Il décrit les moteurs de la reprise économique observée en 2021 tout en soulignant sa fragilité, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine.



Le chapitre 2 explique l’impact de la COVID-19 sur l’écosystème entrepreneurial du Sénégal et se penche sur la façon de renforcer les liens géographiques, sectoriels et verticaux entre les entrepreneurs afin de maximiser leur contribution à la croissance économique à moyen terme.



