Rapport de la Cour des Comptes : Après sa rencontre avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers rassurés Le gouvernement, par le biais du Premier ministre, Amadou Bâ, a rencontré, hier, le G50, qui regroupe toute la communauté des partenaires techniques financiers intervenant au Sénégal. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef du gouvernement et le président du G50, Siaka Coulibaly, d’évoquer le rapport de la Cour des Comptes, qui a mis à nu la mauvaise gestion des fonds Force Covid-19. Mais ce dernier, à l’issue de ce conclave, s’est dit rassuré par les explications fournies par le Premier ministre.

« Tout au long de cette discussion, nous avons été rassurés par les interventions du Premier ministre, Amadou Bâ, qui nous a fait part, non seulement à travers le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19, de sa détermination et de son engagement à travailler à la mise en œuvre des recommandations qui ont été mises en évidence par ce rapport. Cela, dans le cadre de la transparence de la redevabilité de la reddition des comptes », a déclaré le président du G50.



A en croire Siaka Coulibaly, ils expriment toute leur gratitude au Premier ministre, Amadou Bâ, pour cette opportunité qui leur a été offerte de pouvoir échanger avec lui et l’ensemble des ministres. « Durant cette rencontre, nous avons pu passer en revue les différents défis auxquels le Sénégal est confronté, mais aussi toutes les opportunités offertes au Sénégal pour son développement économique et social », a-t-il dit. Même s’il a été séduit par le Premier ministre, le président du G50 a demandé à ce que toutes recommandations formulées par la Cour des Comptes, soient mises en œuvre.



« Nous n’avons pas eu d’observation majeure dans le rapport, dans la mesure où il a été publié dans la transparence totale, mais aussi mettant en évidence toute la volonté en termes de reddition des comptes et de redevabilité du gouvernement. Notre souhait a été de réitérer au gouvernement que les recommandations issues de ce rapport puissent être mises en œuvre et que nous puissions ensemble, faire le suivi de ces recommandations dans le cadre de cette redevabilité. Et cette assurance nous a été donnée par le chef du gouvernement », souligne-t-il.





