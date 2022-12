Rapport de la Cour des Comptes : La Société civile exige que justice se fasse et appelle à un rassemblement, vendredi 30 décembre !

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2022 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du Fonds Force Covid-19, tient en haleine le pays. Depuis sa publication, des voix se lèvent de partout pour exiger des sanctions contre les personnes dont les noms ont été cités dans ce rapport. Pour la Société civile, de tels crimes économiques ne doivent pas rester impunis. « Sunuy milliards du rees », c’est le cri de guerre de ces organisations de la Société civile. « Des Sénégalais ont perdu la vie à cause de l’insuffisance de matériels durant la période de la pandémie, au moment où d’autres se permettaient de détourner les fonds dédiés à la lutte. Ce qui est inadmissible », s’est exclamé Aliou Sané du Mouvement Y en a marre, informe "Le Témoin".



Face aux journalistes, les dirigeants de la Société civile demandent aux ministres du Gouvernement ainsi qu’aux directeurs cités dans ce rapport, de démissionner et de se rendre disponibles pour la Justice, ainsi que le remboursement des montants détournés.



Moundiaye Cissé et ses collègues ont plaidé pour l’ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des Comptes et la mise en place d’un comité de suivi des recommandations, avec l’implication de la Société civile. « Nous autres, organisations de la Société civile, réclamons la démission de tous les mis en cause ou, à défaut, qu’ils soient démis de leurs fonctions. Nous réclamons aussi le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées par ces détournements présumés.



L’ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour. La mise en place d’un comité de suivi des dites recommandations avec l’implication de la société civile. Nous interpellons directement le chef de l’Etat, pour l’application rigoureuse de ces dites recommandations », a ajouté Waldiodio Ndiaye, membre du collectif de la Société civile. Marche pacifique vendredi 30 décembre ! Au cours de leur conférence de presse, les organisations de la Société civile ont annoncé un rassemblement pacifique à la place de la Nation, le vendredi 30 décembre, à 15 heures, auquel elles invitent toutes les forces vives de la Nation, pour réclamer justice, avec comme slogan, « Sunuy milliards du rees ».



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook