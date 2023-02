Rapport de la Cour des Comptes sur les fonds Force Covid-19 : Les auditions pourraient démarrer cette semaine à la Dic 

A travers un communiqué de presse rendu public lundi, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Amadou Diouf, déclarait avoir instruit les unités de la Division des investigations criminelles (Dic) de la Police nationale pour l’ouverture des enquêtes préliminaires sur les conclusions du dernier rapport de la […]

A travers un communiqué de presse rendu public lundi, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Amadou Diouf, déclarait avoir instruit les unités de la Division des investigations criminelles (Dic) de la Police nationale pour l’ouverture des enquêtes préliminaires sur les conclusions du dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19. Mais, il nous est revenu que lesquelles enquêtes vont « débuter incessamment ». Mieux, « les auditions pourraient même démarrer dans la semaine », selon des informations qui nous sont parvenues. D’ailleurs, une unité spéciale, composée d’enquêteurs chevronnés en matière des finances de la brigade spécialisée, a rapidement été mise en place pour l’occasion, d’après la meme source, qui évoque une possibilité de délivrance des ordonnances d’interdiction de sortie du territoire national pour tous les individus appelés à être entendus dans cette affaire.

Dsns son communiqué, le Parquet a soutenu que l’analyse des informations contenues dans ce rapport « fait présumer de potentiel violation de la loi et l’existence d’infractions pénales notamment des atteintes aux derniers ».

A cet titre, les Officiers de police judiciaire (Opj) sont priés de signaler « toutes personnes dont la responsabilité peut être engagée de façon indiscutable pour une quelconque infraction en rapport avec les faits dénoncés », et ces dernières seront « rigoureusement traduites devant les juridictions et punies conformément à la loi ».

