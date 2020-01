Rapport des Nations-Unies: le Sénégal parmi les pays en situation de besoin d’aide alimentaire Le rapport trimestriel des Nations-Unies, cite le Sénégal parmi les 41 pays qui requièrent toujours une aide extérieure afin de couvrir leurs besoins alimentaires, citant plusieurs causes comme les conflits, ou les mauvaises conditions climatiques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020

Au nord du Sénégal, les pluies saisonnières à la mi-août se sont faites rares, et le niveau de production de biomasse fut le plus faible jamais enregistré en l’espace de 20 ans, rapporte "Libération", citant le rapport.



Pour 2019, la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) prévoit que pour les 51 pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV), la production totale de céréales demeure globalement inchangée, en atteignant 473,5 millions de tonnes. Cette situation, due à une croissance de la production en Asie, devrait permettre de compenser les baisses en Afrique, indique la même source.



