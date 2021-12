Rapport entre la police et les populations… Félix Diome parle aux policiers Antoine Félix Diome veut que les fonctionnaires de police respectent davantage la présomption d’innocence et soigne ses rapports avec les populations. Il l’a dit lors de la cérémonie d’inauguration du commissariat de police de Diamegueune Sicap Mbao.



Antoine Félix Diome était ce mardi dans la commune de Diamegueune Sicap Mbao pour procéder à l’inauguration d’un nouveau commissariat. Une infrastructure dont l’érection, dit-il, «s’inscrit dans Vaste programme de densification du maillage sécuritaire national». Mais, le ministre de l’intérieur a souligné que ce nouveau commissariat va naître avec un nouvel état d’esprit. Il a déclaré qu'il sera question de faire en sorte que les droits humains y soient mieux préservés, que la présomption d’innocence ainsi que la dignité humaine soient respectées et que les personnes gardées à vue soient à l’abri des regards.



«Je voudrais inviter les fonctionnaires de police à faire preuve d’une très grande écoute à l’égard des populations, de traiter correctement leurs requêtes, et de les recevoir toujours avec la diligence et la courtoisie», a-t-lancé aux policiers. Il ajoute que dans la perspective de mieux juguler la délinquance et de préserver durablement la quiétude des populations, la stratégie de maillage, connue ces derniers jours à Dakar, va se poursuivre.







