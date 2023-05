Rapport trimestriel d’Exécution Budgétaire : synthèse de la situation d’exécution au premier trimestre 2023 Le présent rapport est préparé en application de l’article 70 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Il présente la situation d’exécution du budget de l’Etat du Sénégal à la fin du premier trimestre 2023 au regard des prévisions de la loi n°2022-22 du 9 décembre 2022 portant loi de finances (LFI) de l’année 2023 et des différents mouvements de crédits opérés.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2023 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le tableau ci-dessous récapitule l’exécution des recettes et des dépenses du budget général conformément à la présentation générale des ressources et des charges de la loi de finances.

Les ressources du budget général mobilisées au 31 mars 2023 s’élèvent à 790,65 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 20,2% des prévisions de la LFI 2023.

Les dépenses du budget de l’Etat (base pris en charge) sont réalisées à hauteur de 1 336,79 milliards FCFA représentant 26,68% des crédits ouverts au 31 mars 2023.



Comparées au premier trimestre 2022, les ressources du budget général ont évolué en hausse de 88,06 milliards FCFA en valeur absolue, soit 12,5% en valeur relative, malgré les mesures prises par l’Etat pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité en renonçant à des recettes fiscales.



Cette hausse est imputable aux ressources internes (759,09 milliards) grâce au bon niveau de recouvrement des recettes fiscales, notamment des impôts directs et indirects qui ont respectivement augmenté de 23,80 milliards FCFA (soit 9,3%) et 23,22 (soit 5,9%), par rapport à l’année précédente.



Les crédits du budget général ouverts par la LFI 2023 pour un montant de 4 964,95 milliards FCFA sont revus à la hausse de 46,02 milliards FCFA pour se chiffrer à 5 010,96 milliards FCFA au 31 mars 2023. Cette hausse est due aux reports de crédits d’investissement financés sur ressources internes (46,02 milliards FCFA) effectués en début d’année.



Les dépenses exécutées du budget général s’élèvent à 1 336,79 milliards FCFA représentant 26,68% par rapport aux crédits ouverts, au 31 mars 2023. Ce taux acceptable s’explique par un niveau d’exécution des crédits ouverts de :



- 29,77% pour les dépenses ordinaires, soit 1005,36 milliards FCFA ;

- et 20,28% pour les dépenses en capital, soit 331,43 milliards FCFA.

L’exécution des dépenses du budget général est répartie par catégorie de dépenses ainsi qu’il suit :



- Charges financières de la dette publique : 149,91 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 35,33% ;



- Dépenses de personnel : 318,14 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 24,99% ;

- Dépenses d’acquisitions de biens et services : 92,93 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 23,48% ;



- Dépenses de Transferts courants : 444,38 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 34,62% ;



- Dépenses d’investissement exécutées par l’Etat : 8,11 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 2,92% ;



- Dépenses de transferts en capital : 153,60 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 22,32% ;

- Dépenses en capital sur ressources externes : 169, 72 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 25,41%.



1. Le Fonds national de retraite (FNR) :

- en ressources, a mobilisé 39,26 milliards FCFA au titre des cotisations sociales, soit 29,23% des prévisions annuelles de 134,34 milliards FCFA ;

- en dépenses, a exécuté des allocations de pensions pour un montant de 31,52 milliards FCFA, soit 23,46% des prévisions annuelles.



A la date du 31 mars 2023, le FNR dégage ainsi un solde positif de 7,75 milliards FCFA, contre 7,78 milliards FCFA à la même date en 2022, soit une légère baisse de 0,038 milliards FCFA.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook