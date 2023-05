Rapport trimestriel d’exécution budgétaire : quelles les ressources du budget général en fin mars 2023..

Par rapport à la même période en 2022 (702,59 milliards FCFA), la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse de 88,06 milliards FCFA en valeur absolue, soit 12,53% en valeur relative.



Les ressources du budget général mobilisées jusqu’à fin mars 2023 sont essentiellement composées de ressources internes (recettes fiscales et recettes non fiscales) pour une part de 96%.





Les Ressources Internes



A la fin du premier trimestre 2023, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 759,09 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 93,2% par rapport à l’objectif fixé pour le premier trimestre (814,82 milliards FCFA).



Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (707,44 milliards FCFA) et de recettes non fiscales (51,65 milliards FCFA).

Comparé à la même période de l’année 2022, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 66,06 milliards FCFA (9,5%), une augmentation expliquée par les recettes fiscales de 47,40 milliards FCFA (soit 7,2%) et les recettes non fiscales de 18,66 milliards FCFA (soit 56,6%).



Les Ressources Externes



Les dons reçus au cours du premier trimestre de 2023 s’élèvent à 31,56 milliards FCFA, représentant un taux d’exécution de 11,3% des prévisions de la loi de finances initiale (LFI) 2023. Ils sont essentiellement constitués de dons en capital d’un montant de 27,20 milliards FCFA destinés à financer des projets d’investissement. Les dons budgétaires se situent à hauteur de 4,36 milliards FCFA à la fin du premier trimestre.



Les tirages sur dons en capital sont effectués principalement auprès de l’USAID (43,7%), la GIZ (25%), la Banque mondiale (11,3%) et l’AFD (7,4%)