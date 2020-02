Rapt en plein jour à Touba : Deux hommes enlèvent et séquestrent 4 filles dans un bâtiment inachevé Le banditisme ne faiblit pas à Touba. Source rapporte un dernier cas d’enlèvement en plein jours de 4 filles enlevées alors qu’elles se rendaient à l’école coranique. Leurs ravisseurs, deux hommes encagoulés, les ont aspergées de gaz asphyxiant avant de les séquestrer dans une maison inachevée, avant-hier, vers 15 heures. Âgées de 7 à 12 ans et pensionnaires du daara de Baye Diop,les filles n'ont, toutefois, pas été violées, selon le journal.

