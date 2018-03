Rapts d'enfants : Un homme arrêté avec 2 garçons dans un bus

Alors qu'à Dakar une ravisseuse a été alpaguée à la Médina, à Tivaouane, un homme qui tentait de s'enfuir avec deux enfants, échappait au lynchage.



L'affaire s'est passé à Notto Gouye Diama, rapporte L'Observateur. L'homme a été arrêté par les gendarmes en poste aux environs de 11 heures.



L'homme avait embarqué de très bonne heure dans un bus en partance pour Dakar avec les deux garçons, âgés d'environ 12 ans.



Le kidnappeur a prétendu que les deux garçons étaient ses amis et qu'il leur cherchait des opportunités de travail dans la capitale. Ce que les enfants ont rejeté expliquant qu'ils ne comprennent toujours pas comment ils sont arrivés à suivre ce parfait inconnu. Les garçons qui étaient en sa compagnie depuis mercredi, ont été sauvés in extremis.



Les parents qui étaient sans nouvelle ont alerté le commandement de la Brigade de Mboro qui est intervenu à la gare routière pour sortir du bus les enfants. M. F, n'a du son salut qu'à l'intervention des gendarmes qui l'ont embarqué et placé en garde à vue. Une enquête est en cours.