Ras-le-bol face à une fuite presque permanente d’hydrocarbures :les autorités municipales de Thiaroye Sur Mer tapent du poing sur la table de la SAR Récemment même, un pipe-line s’est fissuré au quartier Ngagne Diaw pour engendrer des désagréments sur l’écosystème avec l’odeur dangereuse du carburant. Une situation qui a mis les autorités municipales dans tous leurs états. Il ne se passe plus un seul mois sans que l’on ne parle de fuite d’hydrocarbures à Thiaroye sur mer provenant de pipe-line de la Société africaine de raffinage (Sar).

Pour le maire de la Commune de Thiaroye sur mer, Ndiaga Niang, trop, c’est trop. Il faut que les autorités de la Sar prennent leurs responsabilités et règlent ces problèmes de fuite sur les pipe-lines parce que ça ne peut plus continuer.



Thiaroye sur mer est trop fatiguée des injustices écologiques provenant de la Sar depuis 1961. Souvent, on entend la Sar dire que ce sont les populations qui se sont installées sur les conduites. Alors que Thiaroye sur mer a bien existé avant l’arrivée de la Sar».

C’est pourquoi, ajoute-t-il : «Il est grand temps que la Sar prenne ses responsabilités. Car la sécurité et la santé des populations sont en danger ».



Revenant sur le sinistre au quartier Ngane Diaw, l’édile de Thiaroye sur mer dénonce : «Il y a eu plus de peur que de mal. Ce qui s’est passé aujourd’hui ici à Ngagne Diaw est très grave. Il y a eu fuite d’hydrocarbure sur un pipe-line de la Sar. Mais les techniciens de ladite société voulaient déverser cet hydrocarbure sur une zone de réceptacle des eaux pluviales qui devraient partir vers la mer.



Nous nous sommes opposés farouchement et la Sar a dépêché un camion pour amener ces hydrocarbures. Nous déplorons cette situation permanente de ces fuites d’hydrocarbure car ça indispose notre environnement et notre cadre de vie. Nos administrés sont fatigués.»



Et de poursuivre pour encore alerter les autorités : «L’heure est grave à Thiaroye sur mer. Et si l’on n’y prend garde, ça risque de créer des conséquences incommensurables.



Nous sommes assis sur une bombe écologique qui peut exploser à tout moment avec ces pipe-lines. Il faut que les autorités somment à la Sar de changer changer ses installations vétustes. »

« L'As »



