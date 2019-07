Rassemblement Aar Li Nu Bokk : le boulevard du Centenaire encore clairsemé Prévu à 15 h ce samedi, le rassemblement de la plateforme Aar Li Nu Bokk ne mobilise pas encore beaucoup de monde sur le boulevard du centenaire, qui reste encore clairsemé après 16H h. Des personnes sont toutefois présentes sur les lieux, brandissant des pancartes pour réclamer la clarté dans la gestion du pétrole et du gaz. Fou malade, membre de Y en a marre fait office de DJ. Les leaders politiques et autres membres de la société civile ne sont pas encore sur les lieux.

L’autorisation tardive du préfet de Dakar, y est sans doute pour quelque chose.



