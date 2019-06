Rassemblement Aar Li Nu Bokk: les populations de Fass chassent les manifestants

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2019 à 10:50

Les forces de l’ordre n’ont pas été la seule résistance à laquelle les manifestants ont dû faire face, hier. En plus des forces de l’ordre, hier, lors du rassemblement non autorisé, les manifestants ont fait face aux jeunes de Fass.



Dans ce quartier, les jeunes ont tout bonnement refusé que leur zone soit transformée en ring de boxe. Ils estiment que chaque fois qu’il y a des manifestations, c’est eux qui paient les pots cassés. «Nous avons de vieux parents qui sont malades et qui ne peuvent pas respirer l’odeur des grenades lacrymogènes», fulmine sous l’anonymat, un jeune.



Très déterminés à obtenir gain de cause, ils ont sommé les manifestants à quitter leur quartier. Leurs interlocuteurs ont tenté de les convaincre de la bonne cause de leur combat, mais ils n’ont rien voulu entendre.













L'AS

