Rassemblement à Guédiawaye: le préfet interdit la manifestation de Nio Lank de ce vendredi Le préfet de Guédiawaye, a finalement interdit la manifestation du collectif de Nio Lank prévu ce vendredi 27 décembre 2019n dans cette localité. Chérif Blondé Ndiaye motive sa décision par le fait que les manifestants ont tardivement déposé leur demande d'autorisation.

« Ils ont déposé leur dossier d'autorisation le 24 décembre, pour une manifestation prévue le 27 décembre. En droit, on dit que toute demande d'autorisation de manifestation doit être déposée trois (3) jours francs (avant la date), c'est dire qu'il doit avoir 3 jours d'intervalle entre le jour du dépôt et celui de la manifestation », explique le préfet de Guédiawaye sur la Rfm.



Et d’ajouter : « Le minimum, c'est 3 trois et plus 15 jours francs maximum pour pouvoir tenir une manifestation ».



