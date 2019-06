Rassemblement au rond-point du Centenaire: Aar Li Nu Bokk mobilise malgré la chaleur

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Il est très tôt de dire le nombre de personnes qui répondu à l’appel « Aar li nu bokk », qui se tient au moment où ces lignes sont écrites, mais sur la foi des images, on peut attester qu’elle a réussi à rallier des Sénégalais à sa cause.



Dès 15 heures, ils sont venus par petits groupe sur le rond-point du boulevard du Centenaire. Et au fur et mesure, l’espace est devenu noir de monde. Et cette « belle » mobilisation se tient sous une forte chaleur (plus de 27° à l’ombre). Plusieurs slogans sont brandis çà et là dont : « Macky Sall voleur, Aliou Sall voleur, Frank Timis, voleur ». A signaler que cette manifestation contrairement à celle de vendredi dernier, a été autorisée par les autorités.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos