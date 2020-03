Rassemblement interdit: 7 personnes arrêtées à Malika

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

L’arrêté ministériel interdisant les rassemblements, fait ses premières victimes. La police a dispersé une centaine d’agents commerciaux qui s’étaient donnés rendez-vous dans une maison à Malika.



Selon "Le Soleil", sept parmi les commerciaux ont été arrêtés et déférés, hier, au parquet. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, non respect des mesures d’interdiction de rassemblement et trouble à l’ordre public.

