Rassemblement national démocratique du Pr Cheikh Anta Diop : Pr Madior Diouf démissionne du parti Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (Rnd) a décidé de quitter le parti et a rendu son tablier.

Lundi 21 Novembre 2022

Selon l’As qui lui l’information, après avoir dirigé pendant plus d’une vingtaine d’années ce parti créé par feu Pr Cheikh Anta Diop clandestinement en 1976 et reconnu en 1981, Pr Madior Diouf a démissionné.



Il a été remplacé par Bouna Alboury Ndiaye avant un autre congrès. Nos confrères rappellent au passage que le Rassemblement national démocratique (Rnd) est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar.



