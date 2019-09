Rassurés par le Doyen des juges, les avocats de Adama Gaye déposent une nouvelle demande de mise en liberté

Les avocats du journaliste Adama Gaye sont satisfaits du déroulement de l'audition de leur client par le Doyen des juges Samba Sall, ce mercredi 04 septembre 2019. Devant la presse, ils ont affirmé que le face-à-face entre les deux hommes s'est déroulé dans une bonne ambiance. "L'instruction s'est très bien passée. Le Doyen des juges a l'expérience de ce genre de dossiers. C'est un communicateur. Il n'y a pas eu de polémique ni rien. Ca s'est vraiment bien passé", a répété l'un de ses avocats.



Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire a été déposée



La demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Adama Gaye la semaine passée, a été rejetée par le Doyen des juges ce mercredi. Ce dernier n'a fait qu'appliquer l'article 139 du Code de procédure pénale, selon les avocats, qui indiquent que le magistrat est contraint de suivre le parquet qui a refusé hier mardi, ladite demande.



Toutefois, les conseils du journaliste ont déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire pour leur client. Et selon eux, puisque les données ont changé après l'audition, ils ont bon espoir que le juge va donner une suite favorable à leur nouvelle requête. "Le parquet avançait comme motif de refus qu'Adama Gaye n'a pas encore été entendu dans le fond; que les faits qui lui sont reprochés sont graves et de nature à troubler l'ordre public; qu'Adama Gaye présentait des risques de récidive en cas de libération. Mais vu comment l'audition s'est déroulée, ces arguments du parquet ne tiennent plus la route. On pense donc que la nouvelle demande sera acceptée", a confié Me Khoureichi Bâ.











