Rationalisation des dépenses de l'Etat: Macky Sall annonce sa poursuite

La rationalisation des dépenses de fonctionnement de l’Etat se poursuit. Après la facture téléphonique de l’administration réduite " de façon substantielle, le même effort est en cours pour les dépenses en électricité, parc automobile et logements administratifs ", a déclaré le chef de l'État Macky Sall, lors de son traditionnel discours à la Nation, prononcé ce mardi 31 décembre 2019.



" Les économies ainsi réalisées serviront à renforcer le financement de nos programmes sociaux ", ajoute le Président Sall.



En à croire le chef de l'État, ses actions s'inscrivent " dans la logique de préparer l’avenir et cultiver de l’esprit de diligence dans l’administration et consolider la gouvernance sobre et vertueuse que nous avons érigée en principe de gestion des affaires publiques. Ainsi, la fin de de la routine bureaucratique pour une action publique plus diligente et plus efficace. "