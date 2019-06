Rationalisation des dépenses publiques : Après les Agences, Macky ferme les Consulats et Bureaux économiques

Après avoir instruit le Secrétaire Général du Gouvernement et le Ministre des Finances et du Budget de lui dresser dans les meilleurs délais, un plan de rationalisation des agences et entités assimilées, Macky Sall vise désormais les représentations diplomatiques du Sénégal à l’étranger.



Mardi, avant de prendre l’avion pour le Japon, le chef de l’État a signé un décret ordonnant la fermeture de plusieurs Consulats et Bureaux économiques. Le quotidien SourceA , qui donne l’information, indique que le Consulat de Bordeaux est le premier à mettre la clé à la porte. La notification portant sa fermeture est parvenue à qui de droit.



Rationalisation des dépenses publiques ou dèche ? En tout cas, ce n’est que le début d’une longue liste. Car, souligne Source A , Macky Sall a fait injonction aux personnels contractuels pour la plupart, ainsi qu’aux diplomates atteints par la limite d’âge de restituer qui, leurs appartements, qui, leurs véhicules de fonction, à partir du 7 juillet.

