Rationalisation des dépenses publiques: Ces agences et directions qui seront dissoutes

Mardi 2 Juillet 2019

A l’occasion de la dernière réunion de Conseil des ministres, le Président Macky Sall a informé le gouvernement de sa volonté d’engager la rationalisation des Agences d’exécution et entités assimilées dont les missions se recoupent, soit par fusion, soit par mutation juridique en société Anonyme ou en Etablissement Public.



Le quotidien «L’As» révèle que le Cices et Asepex qui ont pratiquement les mêmes missions (organiser des foires et faire la promotion des exportations), devraient être regroupés dans une même entité. Il en sera de même pour l’Agence de régulation des marchés (Arm) et la Direction du commerce extérieur. Idem pour les agences qui s’occupent de l’emploi de jeunes dont l’Anpej, elles pourraient être dissoutes dans la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (Der).



L’idée de fusionner l’Agence pour le développement des Petites et moyennes entreprises et la Direction des Pme (ADPME) est également en gestation, sans compter la dissolution en vue de l’Aeme et l’Anamo.

