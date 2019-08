Rationalisation des ressources de l’Etat: Voici les 16 agences qui seront dissoutes par Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a annoncé hier que dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques, plusieurs agences, société publiques ou programmes seront dissous et placés sous la tutelle des départements ministériels.

D’après Libération, 16 agences sur les 32 existantes seront dissoutes ou transformées en de simples directions.



Il s’agit entre autres de l’Agence de l’électrification rurale (Aser), l’Agence pour l’Economie et la maitrise de l’énergie (Aeme) et l’Agence pour les énergies renouvelables, le fameux Prodac (Programme des domaines agricoles communautaire, l’Agence nationale de promotion de l’emploi des jeunes (Anpj), l’Agence Nationale des chemins de fer ( Anf), l’Agence des Ecovillages…



Quid des personnel de ces dites structures ? La réponse se trouve dans le communiqué du Conseil des ministres du Mercredi 19 Juin 2019. Dans ce document, le chef de l’Etat avait instruit le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, et le Ministre des Finances et du Budget, de lui dresser dans les meilleurs délais, le plan de rationalisation de ces entités et, subséquemment, d’envisager un plan de redéploiement des personnels de ces entités ou un plan social, selon le cas.



Ce n’est pas tout. Macky Sall a décidé toujours dans le cadre de la réduction des dépenses, d’annuler purement simplement toutes les lignes de téléphones mobiles contractés au nom de l’Etat. Cette mesure va permettre d’économiser 15 milliards F Cfa, note Libération.

