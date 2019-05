Rattrapé par d’autres plaintes, l’escroc Daouda Sow extrait de la cave pour interrogatoire

Daouda Sow n’a pas encore été fixé sur son sort. Le faussaire qui a grugé plus d’une dizaine de personnalités en se faisant passer pour le procureur de la République, le Doyen des juges, directeur et autre dignitaire du pays, partage ses jours entre la Cave du palais de justice de Dakar et la Section de recherches.



L’Observateur révèle qu’il a été entendu hier une nouvelle fois par les enquêteurs, saisis de nouvelles plaintes.

