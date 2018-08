Raz-de-marée humain de la Cojer Rufisque derrière le ministre Oumar Guèye pour le parrainage de Macky Sall

Les jeunes de la Cojer de Rufisque se sont mobilisés ce samedi 04 août 2018 au jardin public de Rufisque autour du Coordonnateur départemental de l’Apr à Rufisque, Oumar Guèye, de Madame Aminata Touré, envoyée spéciale du Président de la République, du Président du conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye ainsi que de tous les maires du département.



Cette forte mobilisation des jeunes de la COJER de Rufisque entre dans le cadre du lancement de la campagne de parrainage afin de réélire le Président Macky Sall au premier tour le soir du 24 février 2019, et aussi la préparation de l’inauguration de l’Arena de Diamniadio, le 08 août 2018 à Diamniadio, par Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL.



Ainsi, l’honorable député Monsieur Souleymane Ndoye a donné la parole à chaque responsable jeune des 12 communes, et ces derniers ont pris l’engagement de s’unir afin de travailler dans l’unité et dans la cohésion, derrière le Ministre de la Pêche Oumar Guèye pour réélire le Président Macky Sall au Premier tour en 2019.



« Le président de la République, à l’occasion d’un Conseil interministériel organisé à Rufisque a désigné le ministre Oumar GUEYE, coordonnateur départemental de l’Apr à Rufisque, donc tout le parti devrait se mettre derrière lui ici à Rufisque et travailler pour la réélection du Président Macky Sall » a rappelé Madame Aminata LO, 4eme vice-présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et Secrétaire générale de la Cojer.



Prenant la parole, le coordonnateur départemental, Monsieur Oumar Guèye a magnifié les réalisations du Président Macky Sall à travers le Plan Sénégal Emergent (Pse) et a invité les jeunes à se mobiliser, travailler sur le parrainage et donner un deuxième mandat au Président Macky Sall avec un pourcentage de plus de 80%.



Devant cette marée humaine, la responsable du Pôle mobilisation et parrainage, Madame Aminata Touré a remercié le ministre Oumar Guèye pour le travail qu’il effectue au sein du parti à Rufisque et invite les responsables à travailler derrière le coordonnateur, à taire les querelles de positionnement. « L’heure n’est pas aux querelles et tendances dans le parti, nous devons unir nos forces travailler main dans la main pour réélire le Président Macky Sall en 2019 », s’est exprimé Madame Aminata Touré.



Ainsi, se termine la cérémonie avec une invitation des jeunes à se mobiliser en masse le 08 août à Diamniadio, pour accueillir le Président Macky Sall à l’inauguration de l’Arena.