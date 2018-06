Réaction Etat du Sénégal: « La Cedeao ne remet pas en cause la détention en cours de Khalifa Sall » La Cour de Justice de la Cedeao a rendu ce jour 29 juin 2018 un arrêt dans I’affaire opposant Khalifa Ababacar Sall et 05 autres à la République du Sénégal.



Pour Me Moussa Félix Sow, avocat à la Cour, ancien bâtonnier, cette décision largement diffusée dans la presse et diversement interprétée, appelle les précisions suivantes de la part de l’État du Sénégal:



1 – La décision de la Cour de Justice de la CEDEAO ne remet absolument pas en cause la détention en cours de Monsieur Khalifa Ababacar

SALL pas plus que les faits relatifs à sa condamnation à une peine ferme de cinq (05) ans pour délits de faux et usage de faux en écriture

de commerce, de faux et usage de faux dans les documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics pour la

somme d’un milliard huit cent trente mille FCFA;



2 – En outre, la Cour de Justice de la CEDEAO a débouté Khalifa Ababacar SALL et les cinq (05) autres requérants de leurs demandes

de cessation des poursuites et de libération immédiate.



3 – En effet, dans leur requête en date du 05 janvier 2018 Monsieur Khalifa Ababacar SALL et les cinq (05) autres requérants ont sollicité

de la Cour notamment :

– Ordonner la cessation immédiate des illégalités et des

«poursuites initiées à I’encontre du requérant»

– «Enjoindre à l’Etat du Sénégal de procéder à la libération

«immédiate de Monsieur Khalifa SALL»



4- En réponse, la Cour de Justice de la CEDEAO n’a pas accédé a ces

demandes et a décidé ce qui suit : «Déboute les requérants du

surplus de leurs prétentions»



5- En conséquence, la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO

rendue le 29 juin 2019, ne concerne pas le fond de l’affaire et ne remet

nullement en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux

décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de

Dakar le 02 février 2018 sur les exceptions et le 30 mars 2018 sur le

fond ainsi que celles prononcées par la Chambre d’Accusation et la

Cour Suprême;



6 – D’ailleurs, la Cour de Justice de la CEDEAO dans sa jurisprudence

constante a toujours admis qu’elle n’est pas une juridiction de

troisième degré a même d’apprécier les décisions rendues par les

juridictions nationales ;



7 – L’Etat du Sénégal est un Etat de droit respectueux des décisions

rendues par les juridictions tant nationales qu’internationales.



Par Mangoné KA

