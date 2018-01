Réaction à l’attaque de Boffa-Bayottes : la Cojer dénonce le « cynisme » de certains opposants

Dans les réactions découlant de l’attaque de Boffa-Bayottes qui a fait 13 morts et 6 blessés, la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) y voit un « politisation » de certains acteurs de l’opposition. Une attitude que la jeunesse de l’Apr « regrette et condamne avec la plus grande fermeté ».



Dans un communiqué, Thérèse Faye Diouf et ses camarades déplorent que des opposants « n’éprouvent aucune gêne à politiser cyniquement ce drame qui plonge notre pays dans l’émoi ». Pourtant, soulignent-ils, « en de pareilles circonstances, le Sénégal, notre patrie, a plus que jamais besoin de son unité nationale. Nous invitons alors les uns et les autres à la retenue et au sens de la mesure ».







Le Quotidien