Réaction à la cherté de l’aliment de bétail et de volaille : L’Etat bloque les prix En application des dispositions de l’article 5 de la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, les prix plafond des aliments de bétail et de volaille fixés, vont connaître un changement dans la région de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mars 2022

Il s’agit des produits aliment de bétail, aliment de volaille pour chair, aliment de volaille poulette 1er âge, aliment de volaille poulette 2e âge, aliment de volaille pondeuse. Les prix ex-usine sont à : 7.300 FCfa/sac de 40 kg, 16.400 FCfa/sac de 50 kg, 14.850 FCfa/sac de 50 kg, 13.850 FCfa/sac de 50 kg, 14.150 FCfa/sac de 50 kg.



Le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises a signé un arrêté portant blocage des prix des aliments de bétail et de volaille. Cela, en toute conformité avec la Loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, et le décret n° 2020-2098 portant nomination des ministres et secrétaires d’Etat et fixant la composition du Gouvernement.













