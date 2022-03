Réaction après la sortie indignée de l’Etat : «L’Ambassade d’Ukraine au Sénégal ne recrute pas de mercenaires» L’Etat du Sénégal avait vigoureusement condamné l'appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine, lancé par la l'Ambassade d'Ukraine au Sénégal. Ce, précisant que "le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais, est illégal ." L'ambassade mise en cause, a réagi.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

« Nous regrettons l'incompréhension suscitée auprès des autorités sénégalaises par cet appel du Gouvernement ukrainien, relayé par notre Ambassade à Dakar. L'Ambassade d'Ukraine appelle les médias sénégalais à ne pas politiser ou manipuler des informations dont l'origine dans de nombreux cas, ne fait pas de doute », indique la représentation diplomatique.



Dans son communiqué plaqué sur sa page Facebook, l’ambassade indique qu’elle « ne recrute pas de mercenaires ». « Nous promouvons ceux qui exercent leur droit constitutionnel de protéger les valeurs démocratiques dans le monde. La République du Sénégal et l'Ukraine, sans conteste, font partie de ces pays démocratiques », dit-elle.



Youri Pyvovarov et ses collaborateurs disent respecter strictement la législation nationale de la République du Sénégal et que leur Etat n'agira en aucune manière à son encontre. « Nous sommes pleinement attachés au développement du partenariat ukraino-sénégalais dans de nombreux domaines, ainsi qu'à l'approfondissement des relations traditionnellement amicales entre nos deux pays », indiquent-ils.













iGFM

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook