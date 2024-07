Réaction de Kémi Seba après avoir perdu sa nationalité française: «Tout rentre dans l’ordre désormais. C’est maintenant que tout commence»

Le polémiste anciennement franco-béninois, Kémi Seba, a perdu sa nationalité française, selon un décret du Conseil d’État publié ce mardi 9 juillet au Journal officiel. Sur son compte X, l’activiste pense que c’est une décision qui vient en retard et se réjouit de la nouvelle car il a « quitté la France depuis bientôt 14 ans à cause de sa politique néocoloniale et de sa négrophobie systémique que je combats depuis l’Afrique frontalement; j’ai de plus brûlé le passeport depuis plusieurs mois déjà ».



Pour Stellio Capo Chici, 42 ans, la décision du conseil d’Etat vient très en retard. « Tout rentre dans l’ordre désormais. C’est maintenant que tout commence ».



Bes Bi