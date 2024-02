Réaction des Universitaires de l’Apr sur le report: Moussa Baldé et Cie en phase avec le Président

Le Réseau des universitaires républicains (Rur) est en phase avec le Président Macky Sall, dans sa décision de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024 au 15 décembre 2024, renseigne "Bes Bi".



Le ministre Moussa Baldé, leur coordonnateur et ses collègues, se réjouissent « d’organiser des élections inclusives, transparentes et démocratiques, qui restent intactes ». Ceci démontre, selon eux, « son engagement pour un processus électoral équitable, basé sur un respect strict des dispositions pertinentes de la Constitution ».

