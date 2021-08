Réaction des proches d'Oumar Gueye : « s’il y a un problème à Rufisque, c’est bien Ismaila Madior Fall et sa bande » En cette veille des élections territoriales, la Coalition Benno Bokk Yaakaar à Rufisque est dans tous ses états. A l’origine, les sorties répétées de certains militants proches du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall. Selon des responsables proches du Coordinateur départemental, Oumar Gueye, qui réagissent, suite à un article paru dans EnQuête, s’il y a un problème à Rufisque, c’est bien Ismaila Madior Fall et sa bande. "EnQuête"

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Il peste : ‘’Il faut rappeler que, même durant la Présidentielle, Ismaila Madior Fall n’avait pas fait campagne avec Benno Bokk Yaakaar. Il s’est marginalisé, en essayant de créer une APR bis. Mais, tout le monde sait que le coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar c’est le ministre Oumar Gueye’’.



Dans les réunions de la Coordination, insistent-ils, il y a toutes les sensibilités représentatives de la majorité dans le département : les maires de Benno, les leaders des autres partis, tout le monde. ‘’Cette coordination est la seule apte à parler au nom de la majorité. Si quelqu’un veut défendre un responsable qui veut faire cavalier seul, il peut le faire. Mais de grâce, il faut arrêter d’insulter les gens’’, fulminent les proches d’Oumar Gueye courroucés.



Pour eux, le coordinateur n’a rien à voir dans la politique au niveau de la ville de Rufisque. Le problème, c’est que les contestataires ont surtout un mal de représentativité. Nous n’avons rien contre Ismaila Madior Fall. Il vient d’arriver à Rufisque. C’est quand il a été nommé ministre en 2017 qu’il a commencé à faire la politique. Avant, il ne votait même pas à Rufisque. Il ne connaît donc pas grand-chose de la politique à Rufisque pour venir jouer au patron, alors qu’il n’a aucune base. Il faut que l’on arrête de tromper les Sénégalais. Il faut qu’on se dise la vérité’’.

Cela dit, les militants en appellent à l’unité de tous pour la victoire de la majorité aux Locales et le développement du département de Rufisque. ‘’Ce qui nous intéresse, c’est l’unité. L’unité d’abord de notre parti, l’unité ensuite dans Benno Bokk Yaakaar. Il nous faut travailler ensemble pour trouver les meilleurs profils, et attendre la décision de la Conférence des leaders qui définira un schéma pour qu’on puisse faire le meilleur choix. C’est ça être un militant discipliné’’.



Pour rappel, dans un article publié par EnQuête le 26 août, Mansour Ndoye, proche d’Ismaila Madior Fall, accusait Oumar Gueye de comploter avec d’autres responsables pour écarter leur mentor de la course aux locales de 2022 pour la ville de Rufisque.



‘’Ceux qui s’agitent ne représentent absolument rien. Ils ne pèsent rien du tout. Ils n’ont de représentativité même pas à l’échelle d’un quartier… Comment peut- on, avec un groupe de 10 personnes qui étaient d’ailleurs avec Homère (beau-père du Président), se prévaloir de parler au nom de la majorité’’, soutiennent les proches du maire de Sangalkam



Enquete



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos