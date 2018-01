Réaction du MFDC suite au carnage dans la forêt des Bayottes : « Nous ne sommes, ni de près ni de loin, impliqués dans ce carnage »

Les langues ne cessent de se délier sur ce carnage commis par des bandes armées. D’aucuns pointent un doigt accusateur sur les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), mais le mouvement indépendantiste a nié toute implication dans ce feuilleton dramatique. « Cette attaque menée par des individus non identifiés, ne peut être mise à l’actif ou passif du MFDC que nous incarnons », jurent des sources en provenance du maquis.



« Nous condamnons cette attaque avec la plus grande fermeté, au nom du MFDC. Nous ne sommes ni de près et ni de loin, impliqués dans cette tuerie. Nous sommes dans un processus de paix qui est irréversible et comptons y jouer notre partition. C’est tout ce que j’ai à vous dire », tente de convaincre la source, qui appelle à l’unification des assises inter-MFDC pour des négociations franches et sincères avec le gouvernement du Sénégal.











L’observateur