Réaction du ministère des Affaires étrangères : Clarifications sur le renouvellement des contrats et le paiement des salaires Dans le cadre du renouvellement des contrats des agents, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) dit avoir mené un contrôle approfondi afin d’évaluer l’adéquation entre les profils des agents et les exigences des postes occupés.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Mars 2025 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon son communiqué, cette démarche, visant une meilleure gestion des ressources humaines, a conduit à la non-reconduction de 156 contrats parmi plus de 5 000 examinés. Les décisions ont été notifiées aux agents concernés.



Par ailleurs, leur analyse a révélé certaines irrégularités dans le traitement des rémunérations. Le ministère a ainsi procédé à des ajustements destinés à harmoniser les salaires conformément aux grilles en vigueur et à corriger les disparités constatées.



Il assure qu’il n’a jamais été question d’une réduction des salaires, mais plutôt d’une volonté d’assurer une plus grande équité entre les agents, en respect des principes de justice sociale.



Concernant les retards enregistrés dans le paiement des salaires, le ministère informe que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un règlement régulier et ponctuel à l’avenir. Il présente également ses excuses aux agents pour les désagréments causés par ces ajustements.



Le MAESE réaffirme son engagement à rester à l’écoute des préoccupations de son personnel et à poursuivre une gestion transparente et efficace des ressources humaines, dans l’intérêt de tous.



