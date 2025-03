Réaction face à la décision de Trump : Le CONGAD appelle à une mobilisation pour pallier la suspension de l’aide américaine Face à la suspension de la coopération américaine avec le Sénégal, le Conseil des ONG d’Appui au Développement (CONGAD) appelle à une mobilisation nationale et internationale pour soutenir les ONG et les populations vulnérables impactées.

Pour le Congad, cette mesure compromet des processus essentiels de transformation socioéconomique en freinant l’exercice du pouvoir de décision et d’action des communautés bénéficiaires. Elle affaiblit également les initiatives locales de développement et fragilise les ONG qui jouent un rôle fondamental dans la mise en place de services publics essentiels.



Pour mieux appréhender les conséquences de cette suspension, le CONGAD annonce le lancement d’une étude approfondie sur les impacts sociaux de l’arrêt des financements de l’USAID. Les résultats de cette analyse seront partagés avec les autorités sénégalaises afin d’orienter des mesures d’accompagnement adaptées aux ONG et aux populations concernées.



Le CONGAD exhorte les partenaires techniques et financiers à s’engager pour assurer la continuité des projets en cours et garantir la pérennisation des dynamiques de développement. Il insiste sur la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée pour limiter les effets négatifs de cette décision sur les populations les plus vulnérables.



"Mobilisation nationale, solidarité internationale pour une dynamique de développement durable inclusif, impulsée avec nos communautés", conclut le CONGAD dans son appel à l’action.



