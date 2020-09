Réaction sécuritaire face à la montée de la criminalité : les communes de Mbour et de Saly placées sous vidéosurveillance Face à la montée de la criminalité, les Forces de défense et de sécurité disposeront suffisamment de surveillance avec l’installation dans les communes de Mbour et de Saly de caméras.

Ainsi nous dit « Le quotidien », les grands bandits seront sous haute surveillance à Mbour où le grand banditisme est très présent dans certaines communes du département avec la population qui souffre le martyre.



A travers son projet Smart Sénégal, fruit de la coopération chinoise, l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie) a doté des municipalités de Mbour et de Saly de 56 caméras de surveillance.



Ces instruments renforcent le travail des Forces de défenses et de sécurité, engagées dans la criminalité et le grand banditisme. Selon nos confrères ça laisse entrevoir des nuits agitées dans ces zones fortement fréquentées avec des investissements touristiques colossaux.



