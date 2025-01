Réaction suite à la sortie d'Arona Niang : L’ADEMIG dénonce des propos erronés sur les ressources naturelles du Sénégal L’Amicale des Ingénieurs Diplômés de l’École Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie (ADEMIG), a exprimé sa profonde indignation suite aux récentes déclarations publiques de “Monsieur Arona Niang”, jugées scientifiquement infondées. Ce dernier a affirmé que « l’or, le gaz, le pétrole, le diamant et la bauxite, se formeraient simultanément dans un même contexte géologique », une déclaration dépourvue de toute base scientifique, selon l’ADEMIG.

Ces propos, qualifiés de sensationnalistes, sont dénoncés pour leur caractère trompeur et pour l’impact négatif qu’ils pourraient avoir sur la perception des ressources naturelles du Sénégal. L’ADEMIG insiste sur la nécessité d’une rigueur scientifique et rappelle plusieurs points fondamentaux :



1. La genèse distincte des ressources naturelles



Formation des métaux précieux : L’or, par exemple, se forme exclusivement dans des contextes de socle rocheux ancien, notamment d’âge précambrien, que l’on trouve principalement dans la région orientale du Sénégal.



Origine des hydrocarbures : Le pétrole et le gaz, en revanche, proviennent de bassins sédimentaires d’âge secondaire et tertiaire, situés dans les régions ouest et offshore.



Ces environnements géologiques étant radicalement différents, il est impossible qu’ils produisent simultanément ces ressources.



2. L’importance de la rigueur scientifique



L’Amicale rappelle que toute communication sur les ressources naturelles, doit s’appuyer sur des données fiables et validées par des experts. La diffusion d’informations erronées nuit non seulement à la compréhension publique, mais compromet également les intérêts stratégiques de la nation.



3. Les dangers de la désinformation



La médiatisation de propos non documentés, crée une confusion chez les citoyens, altérant leur perception des enjeux réels liés aux ressources naturelles. Ce type de désinformation menace également la souveraineté nationale et fragilise la crédibilité des professionnels du secteur.



Un appel à la responsabilité



L’Amicale réaffirme son engagement en faveur d’une information juste et transparente sur les richesses naturelles du Sénégal. Elle invite les médias à privilégier les experts qualifiés, pour garantir des débats pertinents et constructifs.



Enfin, l’ADEMIG appelle “Monsieur Arona Niang” à renoncer à la diffusion de déclarations erronées et à adopter une posture de responsabilité et de rigueur scientifique, essentielle au développement durable et à la gestion optimale des ressources naturelles au Sénégal et en Afrique.





